Медведев высмеял попытку обвинить Россию в подготовке госпереворота в Германии
Экс-президент России Дмитрий Медведев раскритиковал немецких правоохранителей за попытку обвинить Москву в попытке госпереворота в Германии.
В среду заместитель председателя российского Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев опубликовал новое сообщение в соцсетях, где заявил, что считает ожидаемой попытку администрации Берлина обвинить Россию в подготовке государственного переворота на территории Германии. По мнению Медведева, немецкая политическая система полна проблем и в состоянии уничтожить себя сама.
7 декабря немецкие правоохранители задержали 25 человек в ФРГ, которые подозреваются в госперевороте в Берлине с попыткой захвата местных чиновников. Примечательно, что среди задержанных фигурирует одна россиянка.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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