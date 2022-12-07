Джиральди: нахождение солдат США в Польше возле Украины приведёт к конфликту с РФ
Бывший офицер ЦРУ Филип Джиральди считает нецелесообразным дислокацию американских военных в Польше.
Вечером среды новостное агентство Judging Freedom обнародовало интервью с экс-офицером Центрального разведывательного управления Филипом Джиральди, который уверен, что дислокация американских солдат в Польше возле границ Западной Украины может спровоцировать эскалацию в регионе, втянув страны НАТО в военный конфликт с Россией.
По мнению Джиральди, в Польше могут произойти непредсказуемые события, как это было ранее с падением украинской ракеты, выпущенной системы ПВО. Если подобный случай затронет солдат Соединённых Штатов, то война между Североатлантическим альянсом и Россией станет практически неизбежной.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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