Бывший офицер ЦРУ Филип Джиральди считает нецелесообразным дислокацию американских военных в Польше.

Вечером среды новостное агентство Judging Freedom обнародовало интервью с экс-офицером Центрального разведывательного управления Филипом Джиральди, который уверен, что дислокация американских солдат в Польше возле границ Западной Украины может спровоцировать эскалацию в регионе, втянув страны НАТО в военный конфликт с Россией.

По мнению Джиральди, в Польше могут произойти непредсказуемые события, как это было ранее с падением украинской ракеты, выпущенной системы ПВО. Если подобный случай затронет солдат Соединённых Штатов, то война между Североатлантическим альянсом и Россией станет практически неизбежной.