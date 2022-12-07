CNN: Беларусь начала перемещать войска и технику вдоль границы с Украиной

Издание CNN утверждает, что белорусские войска и военная техника якобы активно перемещается возле украинской государственной границы.

Вечером 7 декабря американское информагентство CNN сообщила, что вооружённые силы республики Беларусь вместе с военной техникой интесифицировали перемещение возле границы с Украиной. При этом белорусское издание "БелТА" утверждает, что 7 и 8 декабря в Беларуси пройдут мероприятия, направленные на сдерживание возможной террористической угрозы.

Примечательно, что накануне министр обороны России Сергей Шойгу побывал в Минске, где встретился с местным главой Минобороны Виктором Хрениным, подписав с ним соглашение о сотрудничестве РФ и Беларуси в сфере обеспечения региональной безопасности.

Характерно, что распространяемая CNN информация о якобы наличии активного перемещения белорусских военных возле границы Западной Украины не подтверждалось Минобороны Беларуси или белорусским Генштабом, ввиду чего статья американского СМИ может носить намеренно дезинформационный характер.