Кардиолог рассказала о влиянии алкоголя на сердце

Кандидат медицинских наук, заместитель главного врача окружного Кардиодиспансера Мария Франц рассказала о влиянии алкоголя на работу сердечно-сосудистой системы.

- Мария Валерьевна, как именно алкоголь влияет на сердце?

- В первую очередь, он опасен токсическими свойствами – разрушает клетки миокарда. При системном злоупотреблении, безусловно, будет страдать весь организм. Подобно цепной реакции, медленно угаснут все функции и резервы человека. Один из примеров: приникая в печень, алкоголь приводит к нарушению липидного обмена, ускоряя процесс атеросклероза – дебют ишемической болезни у любителей горячительных напитков может наступить раньше.

- Как выглядит сердце человека, который часто выпивает?

- Оно большое! Длительное злоупотребление спиртными напитками приводит к расширению камер сердца и появлению признаков сердечной недостаточности – алкогольной кардиомиопатии. Первый серьезный симптом заболевания – это нарушение ритма. Часто алкоголизм становится триггером к развитию фибрилляции предсердий. Если человек не остановился, продолжает пить, то вскоре появятся одышка и отеки.

- Каковы действия врачей?

- Как правило, пациенты, длительно употребляющие алкоголь, поступают к нам в стационар в состоянии интоксикации – когда организм серьезно отравлен. На этом фоне часто сердечно-сосудистая система пациентов дает тревожные сигналы. Помогаем, спасаем, а потом передаем в руки наркологов.

- Часто работаете в такой команде?

- К счастью, нет. Но даже те случаи, которые в практике происходят, очень показательные. Медицинская этика не позволяет раскрыть детали, но, поверьте, пациенты нуждаются в серьезной реабилитации. Как кардиологи мы стараемся донести до наших больных, что при полном отказе от пагубной привычки наступает стойкая ремиссия и в большинстве случаев сердце можно спасти – симптомы исчезнут.

- Лечение длительное?

- Лечение длительное, системное, может занять несколько лет. Достигнуть восстановления сердца крайне непросто. Поэтому задача пациентов, которые настроились на терапию – выполнять все рекомендации врача. Прогноз при алкогольной кардиомиопатии зависит от стадии болезни и способности человека к изменению образа жизни.

- А пиво? Казалось бы, легкий напиток, но, говорят, тоже не очень полезен для сердца?

- В мире медицинской науки описан так называемый синдром «баварского» сердца. Токсическое действие пива не уступает крепкому алкоголю. А все благодаря кобальту, который используют как стабилизатор пены. Камеры сердца расширяются, мышца становится «рыхлой», постепенно снижая свою работоспособность.

- Ваш главный совет всем, кто прочитает интервью

- Во всем нужна мера. Сердце, как и любой другой орган, нуждается в заботе и внимании. Умеренная еда, физические нагрузки и регулярные прогулки на свежем воздухе пойдут ему только на пользу!