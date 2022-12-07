Кулеба призвал Борреля ввести санкции против ракетного производства России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба попросил главу евродипломатии Жозепа Борреля ужесточить санкции в отношении российского ракетостроения.

Вечером 7 декабря украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба опубликовал новое сообщение на своей странице в мессенджере Twitter, где заявил, что отправил личное послание лидеру отдела Европейской дипломатии Жозепу Боррелю, попросив его ввести жёсткие санкции против российской ракетостроительной отрасли на уровне всего Евросоюза.

Примечательно, что ранее в тот же день Еврокомиссия опубликовала подробности содержания будущего девятого антироссийского пакета санкций, в котором нет упоминаний ракетного производства России.