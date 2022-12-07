Кулеба призвал Борреля ввести санкции против ракетного производства России
2022-12-07 22:47
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба попросил главу евродипломатии Жозепа Борреля ужесточить санкции в отношении российского ракетостроения.
Вечером 7 декабря украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба опубликовал новое сообщение на своей странице в мессенджере Twitter, где заявил, что отправил личное послание лидеру отдела Европейской дипломатии Жозепу Боррелю, попросив его ввести жёсткие санкции против российской ракетостроительной отрасли на уровне всего Евросоюза.
Примечательно, что ранее в тот же день Еврокомиссия опубликовала подробности содержания будущего девятого антироссийского пакета санкций, в котором нет упоминаний ракетного производства России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Кулеба призвал Борреля ввести санкции против ракетного производства России
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