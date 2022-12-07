Президент Перу Педро Кастильо задержан полицией

Полиция Перу задержала «экс-президента» страны Педро Кастильо после решения парламента об его импичменте.

7 декабря перуанские СМИ сообщили о том, что спецгруппой по борьбе с коррупцией Национальной полиции Перу во главе с полковником Харви Колчадо был задержан «экс-президент Перу Педро Кастильо».

Ранее, задержанный Кастильо объявил о роспуске парламента и введении в Республике Перу комендантского часа, в свою очередь, парламент собрался на заседание и объявил об импичменте президенту, против которого открыто 6 уголовных дел.