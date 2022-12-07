Anadolu: Турция призывает Россию и Запад вместе установить новый миропорядок

Советник Эрдогана Ибрагим Калын уверен, что Москва и западные страны должны устанавливать новый мировой порядок на совместной основе.

Турецкое информагентство Anadolu опубликовало интервью с советником президента Турции Эрдоганом Калыном, который выразил уверенность, что правительство России и лидеры коллективного Запада должны начать переговоры, вместе выявив возможные причины начала российской спецоперации в Украине. По мнению Калына, Москва и западные державы должны совместно устранять подобные причины.

Ибрагим Калын выразил уверенность, что только после ликвидации первопричин украинского кризиса страны Запада и Россия смогут произвести перестановку сил на внешнеполитической арене, провозгласив принципиально новый миропорядок.