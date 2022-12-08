Рябков: переговоры России и США по ДСНВ поставлены на паузу

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что переговоры между Москвой и Вашингтоном по ДСНВ поставлены на паузу, но не прекращены.

В четверг, 8 декабря заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков в своём интервью газете «Известия» рассказал о том, что в настоящее время переговоры между США и РФ по новому Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений поставлены на паузу, но не прекращены.

Рябков также подчеркнул факт того, что Москва исключает возможность односторонних уступок в диалоге с Вашингтоном по стратегической стабильности, но готова возобновить диалог на равной, разумной, здравой, сбалансированной основе