Артист балета Сергей Полунин помог своей бабушке перебраться из Херсона в Москву

Добираться ей пришлось сложным путем через Одессу и Турцию, но сейчас семья танцора рада, что близкий человек рядом с ними.

Артист балета Сергей Полунин родился в Херсоне, и там до недавнего времени проживала его бабушка. Около месяца назад пожилая женщина приняла решение о переезде к внуку, сообщает СтарХит.

"Бабушка, пока добиралась, потерялась в аэропорту в Турции аж на 24 часа. Мне пришлось срочно туда лететь и искать ее. Все обошлось, нашли. Очень помог российский консул в Турции, он хороший человек, крутой мужик", - рассказала Полунин.

Танцор добавил, что переезд - решение бабушки. "Еще летом она не хотела уезжать. Когда началась эвакуация осенью, тоже отказывалась, говорила, что не переживет такую долгую поездку». А потом собралась: «Куда ехать?» И через Одессу в Турцию, а потом сюда. Гглавное, чтобы ей было хорошо. Но и для нас спокойнее, когда она рядом», — не скрывает 33-лений артист.

Сам Полунин сегодня комфортно чувствует себя в России не собирается ее покидать, как некоторые известные персоны.

«На Западе на меня надеялись. Я же там родился, на Украине. Очень серьезные люди хотели мною заниматься. Они сказали: «Сделай выбор. Развяжи нам руки». Но я по совести, не из-за выгоды им говорю: «Я за Россию». Потому что я верю во Владимира Владимировича и в правильность его действий", - подчеркнул Сергей.