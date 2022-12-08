Депутат Госдумы предложил изъять замок Пугачевой и Галкина и превратить в детсад

После своего отъезда из России звездная пара выставила особняк на продажу, но покупателей дорогой недвижимости пока не нашлось.

Перед отъездом в Израиль Алла Пугачева выставила на продажу знаменитый замок в деревне Грязь. Но запрашиваемая сумма была так велика, что покупателей не нашлось, сообщает Вокруг ТВ.

С того времени появилось много разных новостей по поводу особняка звездной пары - к примеру, что там стали водить экскурсии. А теперь государственные деятели предлагают арестовать имущество шоумена и певицы и передать особняк на нужды народа.

В частности, такое заявление сделал депутат Госдумы Виталий Милонов.

Ранее Галкин написал в соцсетях, что участились случаи телефонного мошенничества, где аферисты пользуются именем артиста. Обманщики, представляясь шоуменом либо Аллой Пугачевой, вымогают средства у их друзей и знакомых. Схожая ситуация и с экскурсиями, которые будто бы проводились в замке артистов.

В Сети даже указывали, что билет на его посещение стоит 10 тысяч рублей, но затем выяснилось, что это фейк.