«Его испугались»: Добровинский высказался о запрете Киркорову на въезд в США

Адвокат считает, что коллективному Западу не нравятся такие патриоты России, как Филипп Бедросович.

Американцы потребовали запрета на въезд Киркорова в США.

Адвокат Александр Добровинский в комментарии 5-tv.ru назвал данную ситуацию «странной истерией».

«Странная истерия и история с Киркоровым продолжается. Человек поет, собирает залы, заступился за Галкина, когда того на ТВ назвали то ли геем, то ли еще более оскорбительно. У него гражданство одной из европейских стран, он довольно далек от политики. Несмотря на это, ему закрыт въезд в страны Балтии и на Украину. А теперь, скорее всего, испугались и в США», — сказал Добровинский.

По мнению жителей Америки, артист не должен иметь права владения особняком в Штатах и в то же время поддерживать СВО России по защите Донбасса.

«Почему? Отвечу. Сегодняшнему объединенному Западу нужны 2 вида людей из России, и в России: серость и предатели. А Киркоров яркий и талантливый. Собственно, в этом в глазах врагов его вина», — считает Александр Добровинский.