Бари Алибасов рассказал, как ущипнул Марию Распутину

В шоу «Секрет на миллион» продюсер поделился воспоминаниями о своей первой встрече с певицей.

"Нашу первую встречу помню, как вчера! Во-первых, ущипнул тебя за [попу]", - поделился шоумен.

Распутина подтвердила его слова. Она добавила, что Алибасов на самом деле "делал такие комплименты", сообщает Рамблер.

Сейчас певица Маша Распутина замужем за бизнесменом Виктором Захаровым.

Продюсер Бари Алибасов в минувшем году официально развелся с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной.

Ранее распространялись слухи, будто продюсер собирается вступить в брак с собственной сиделкой. Алибасов опроверг эту информацию, уточнив, что у его сиделки уже есть супруг.