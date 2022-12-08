Бари Алибасов рассказал, как ущипнул Марию Распутину
2022-12-08 08:37
В шоу «Секрет на миллион» продюсер поделился воспоминаниями о своей первой встрече с певицей.
"Нашу первую встречу помню, как вчера! Во-первых, ущипнул тебя за [попу]", - поделился шоумен.
Распутина подтвердила его слова. Она добавила, что Алибасов на самом деле "делал такие комплименты", сообщает Рамблер.
Сейчас певица Маша Распутина замужем за бизнесменом Виктором Захаровым.
Продюсер Бари Алибасов в минувшем году официально развелся с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной.
Ранее распространялись слухи, будто продюсер собирается вступить в брак с собственной сиделкой. Алибасов опроверг эту информацию, уточнив, что у его сиделки уже есть супруг.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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