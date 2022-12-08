Великобритания впервые с 2015 года возвращается к добыче угля

Правительство Великобритании 7 декабря утвердило план строительства первой за последние десятилетия новой угольной шахты.

Новый рудник The Woodhouse Colliery расположен на северо-западе Англии и в основном будет снабжать сталелитейные заводы Великобритании и Западной Европы. Ожидается, что он будет запущен в 2024 году. Последняя британская угольная шахта закрылась в 2015 году.

Завод будет добывать коксующийся уголь, предназначенный для сталелитейной промышленности, а не для электростанций. Планируется создать 500 рабочих мест. Рудник займет площадь 23 га, его строительство займет два года, а стоимость реализации проекта составит 165 млн фунтов стерлингов в ценах 2019 года. Согласно долгосрочным планам, добыча должна продлиться 50 лет.

Проект был создан в 2014 году и с самого начала подвергался критике как со стороны британского министерства климата, так и экоактивистов, включая Грету Тунберг и Гринпис.

Ожидается, что 80 процентов продукции нового завода будет продаваться на экспорт в Западную Европу. В Великобритании, колыбели промышленной революции, в 20 веке на 3000 шахтах работало 1,2 миллиона человек.