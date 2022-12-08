В Гренландии обнаружена ДНК, которой два миллиона лет

ДНК 2 млн-летней давности была обнаружена в Гренландии. Это пока рекорд в палеонтологических исследованиях, сообщают ученые в свежем номере престижного еженедельника Nature.

До сих пор самому старому образцу, содержащему фрагменты ДНК, было более миллиона лет, и он был взят из костей сибирского мамонта.

Последняя находка происходит из северной Гренландии, прямо из ледника, а не из организма. ДНК фрагментарна, ее длина составляет несколько миллионных долей миллиметра. Их добывали из глины и кварца. Ученые извлекли 41 образец, которые были проанализированы с использованием самых современных технологий.

Исследование проводилось международной командой под руководством исследователей из Кембриджского университета (Великобритания) и Копенгагенского университета (Дания).

Исследователи сравнили каждый образец ДНК с базами данных, которые содержат данные о живых организмах — растениях, животных и микробах. Выяснилось, что найденные образцы принадлежали деревьям, кустарникам, животным, в том числе птицам, и микроорганизмам.

Некоторые фрагменты ДНК легко идентифицировались как принадлежащие предкам современных видов, другие были идентифицированы только на уровне рода, третьи не были сопоставлены ни с одним видом в базах данных ДНК.

Здесь вы можете узнать больше о ДНК зуба мамонта, жившего более миллиона лет назад.

Выявлены, среди прочего ДНК северных оленей, зайцев, леммингов, берез и тополей. Также было обнаружено, что мастодонты забредали в эти районы Гренландии.