Politico: Украине могут передать средства НАТО, предназначавшиеся для Афганистана

Североатлантический альянс изучает возможность передать Украине часть средств, ранее предназначавшиеся для армии Афганистана.

Государства НАТО изучают возможность передачи Украине оставшиеся средства в фонде, который использовался ранее для поддержки армии Афганистана, сообщает Politico со ссылкой на свои информированные источники. Речь идет о 3,4 миллиарда долларов, учтоняет издание.

"В целом страны альянса не против выделения части этих средств Украине. Споры вызывает только объем помощи, особонно на фоне предстоящей рецессии и удоражании энергоносителей", - пишет Politico.

В настоящий момент фонд заморожен. В НАТО рассматривают два варианта его использования. Разработать механизмы возвращения стредств странам-донорам, либо направления его на другие цели. Окончательное решение пока не принято.