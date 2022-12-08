Politico: Украине могут передать средства НАТО, предназначавшиеся для Афганистана
Североатлантический альянс изучает возможность передать Украине часть средств, ранее предназначавшиеся для армии Афганистана.
Государства НАТО изучают возможность передачи Украине оставшиеся средства в фонде, который использовался ранее для поддержки армии Афганистана, сообщает Politico со ссылкой на свои информированные источники. Речь идет о 3,4 миллиарда долларов, учтоняет издание.
"В целом страны альянса не против выделения части этих средств Украине. Споры вызывает только объем помощи, особонно на фоне предстоящей рецессии и удоражании энергоносителей", - пишет Politico.
В настоящий момент фонд заморожен. В НАТО рассматривают два варианта его использования. Разработать механизмы возвращения стредств странам-донорам, либо направления его на другие цели. Окончательное решение пока не принято.
Опубликовано: Максим Алексеев
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