The New York Times рассказало о «мятежном» принце Генрихе XIII и госперевороте в Германии

Издание рассказало о потомке княжеского рода, которого обвиняют в попытке совершения госпереворота в Германии.

Федеральная прокуратура Германии назвала Генриха XIII, одним из организаторов попытки госпереворота в Германии ультраправой группы "Граждане рейха", которая отрицает существование законом и правительства ФРГ, пишет The New York Times.

Речь идет о представителе древнего рода Ройссов, которому насчитывается более 700 лет. Княжеский дом правил в Тюрингии, на востоке Германии, до 1918 года. Прадед 71-летнего Генриха XIII был последним правителем этого небольшого государства.

Последнее время принц занимался сохранением исторического наследия своего рода, руководил археологическими раскопками и реконструкцией исторических зданий.

The New York Times отмечает склонность Генриха XIII к теориям заговора и антисемитским настроениям. Неоднократно называл демократическую Германию "иллюзией". На этом фоне другие представители семью Ройссов публично от него дистанцировались.

В Германии против организации "Граждане Рейха" провели операцию, в которой были задействованы более 3 тысяч полицейских. Проведены рейды в 11 из 16 федеральных земель. Обыски прошли в 130 местах, арестовано 25 человек, в том числе и сам Генрих XIII.