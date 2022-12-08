Лукашенко подписал закон «Об амнистии» по случаю Дня народного единства

8 декабря Александр Лукашенко ратифицировал президентский законопроект, предусматривающий амнистию для ряда заключённых в Беларуси.

Telegram-канал пресс-службы белорусского президента "Пул Первого" уведомляет, что в пятницу Александр Лукашенко подписал закон об амнистии в честь Дня народного единства в Беларуси. По данным "Пула Первого", этот законопроект определяет категории белорусских граждан, которые могут быть амнистированы.

Отмечается, что под амнистию подпадают заключённые, которые не представляют социальной опасности и были осуждены за наименее тяжкие преступления.