Лукашенко подписал закон «Об амнистии» по случаю Дня народного единства
2022-12-08 14:16
8 декабря Александр Лукашенко ратифицировал президентский законопроект, предусматривающий амнистию для ряда заключённых в Беларуси.
Telegram-канал пресс-службы белорусского президента "Пул Первого" уведомляет, что в пятницу Александр Лукашенко подписал закон об амнистии в честь Дня народного единства в Беларуси. По данным "Пула Первого", этот законопроект определяет категории белорусских граждан, которые могут быть амнистированы.
Отмечается, что под амнистию подпадают заключённые, которые не представляют социальной опасности и были осуждены за наименее тяжкие преступления.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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