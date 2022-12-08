МО РФ: российские силы ПВО сбили вертолёт Ми-8 ВВС Украины в районе села Яковлевка

В российском оборонном ведомстве заявили, что силы ПВО сбили многоцелевой вертолёт Ми-8 ВВС Украины в районе села Яковлевка ДНР.

В четверг, 8 декабря 2022 года, заместитель начальника и начальник Управления пресс-службы и информации МО РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил, что российские силы противовоздушной обороны сбили украинский многоцелевой вертолёт Ми-8 близ села Яковлевка ДНР.

Конашенков добавил, что за минувшие сутки СВО России на Украины силы ПВО также сбили пять беспилотных летательных аппаратов ВСУ в районе села Табаевка Харьковской области, а также в окрестностях населённых пунктов Бараниковка, Кременная и Просторное ЛНР.