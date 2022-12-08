Национальный банк Беларуси с 12 декабря изымает евро из валютной корзины

Правление Национального банка Беларуси приняло решение об исключении с 12 декабря евро из валютной корзины страны.

8 декабря пресс-служба Национального банка Республики Беларусь на официальном веб-сайте сообщила, что Правление регулятора приняло решение об исключении с 12 декабря текущего года евро из перечня валют, входящих в состав корзины иностранных валют на фоне сокращения товарооборота со странами Европейского союза.

В пресс-службе регулятора отметили, что проведение торгов евро на Белорусской валютно-фондовой бирже продолжится, а официальный курс белорусского рубля к евро будет устанавливаться на основании информации о кросс-курсе евро к доллару США на международных финансовых рынках.