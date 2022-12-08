Вайкуле намерены лишить гражданства Латвии из-за того, что та поддерживала оккупационный режим СССР
2022-12-08 15:18
В сейме Латвии обсуждается вопрос о заведении уголовного дела с лишением гражданства прибалтийской певицы Лаймы Вайкуле.
Латвийский депутат Алдис Гобземс выступил на сейме Латвии с требованием завести уголовное дело и лишить латвийского гражданства певицу Лайму Вайкуле.
Политик обещает добиться максимального срока для артистки за поддержку советской власти.
Причиной этой инициативы стало неосторожное высказывание прибалтийской исполнительницы по поводу того, что она содержала весь СССР.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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