BNS: США перебрасывают подразделения пехоты и HIMARS в Эстонию
2022-12-08 15:23
Вашингтон перебрасывает свои войска в Эстонию. Они прибудут в ближайшие недели.
Соединенные Штаты Америки отправляют новые подразделения своих войск на восточные границы НАТО - в Эстонию.
BNS сообщает о том, что в Эстонию будут переброшены пехотная рота, а также подразделение реактивных систем HIMARS.
"США в ближайшие недели направят в Эстонию пехотную роту и подразделение с реактивными системами залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении.
Опубликовано: Николай Скира
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BNS: США перебрасывают подразделения пехоты и HIMARS в Эстонию
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