BNS: США перебрасывают подразделения пехоты и HIMARS в Эстонию

Вашингтон перебрасывает свои войска в Эстонию. Они прибудут в ближайшие недели.

Соединенные Штаты Америки отправляют новые подразделения своих войск на восточные границы НАТО - в Эстонию.

BNS сообщает о том, что в Эстонию будут переброшены пехотная рота, а также подразделение реактивных систем HIMARS.

"США в ближайшие недели направят в Эстонию пехотную роту и подразделение с реактивными системами залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении.