Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Кыргызстан для участия в саммите ЕАЭС

Борт президента Беларуси Александр Лукашенко приземлился в международном аэропорту Манас в Бишкеке.

В четверг, 8 декабря 2022 года, Telegram-канал «Пул Первого» сообщил о том, что президент Республики Беларусь прибыл с рабочим визитом в Кыргызстан для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

В ходе заседания ЕАЭС лидеры стран-участниц обсудят вопросы формирования общих рынков, работу по устранению препятствий и барьеров во взаимной торговле, основные направления международной деятельности на следующий года.