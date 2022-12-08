Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Кыргызстан для участия в саммите ЕАЭС
2022-12-08 15:28
Борт президента Беларуси Александр Лукашенко приземлился в международном аэропорту Манас в Бишкеке.
В четверг, 8 декабря 2022 года, Telegram-канал «Пул Первого» сообщил о том, что президент Республики Беларусь прибыл с рабочим визитом в Кыргызстан для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета.
В ходе заседания ЕАЭС лидеры стран-участниц обсудят вопросы формирования общих рынков, работу по устранению препятствий и барьеров во взаимной торговле, основные направления международной деятельности на следующий года.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Кыргызстан для участия в саммите ЕАЭС
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