Пугачева вернется в Россию на новогодние праздники

Алла Пугачева намерена вернуться на родину в период новогодних праздников. Об этом рассказал двойник певицы, крымский артист Даниил Калатура.

Алла Пугачева планирует вернутся в родную Москву, о чем заявил ее известный двойник, крымский артист Даниил Калатура.

По словам крымчанина, исполнительница питает нежные чувства к родине, желая провести новогодние праздники в России.

Калатура не в курсе, как долго артистка будет в Москве, но то, что приедет, он убежден.

Обвинение Аллы Борисовны в отсутствии патриотизма двойник певицы считает несусветной глупостью.