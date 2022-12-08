Bloomberg: Турция намерена договориться с Россией о 25% скидке на газ
2022-12-08 16:05
Правительство Турции намерено договориться с Россией о предоставлении 25% скидки на газ для Анкары.
8 декабря американское издание Bloomberg, со ссылкой на высокопоставленных турецких чиновников, заявило о том, что переговоры между делегациями Турции и России по газовому вопросу пройдут завтра, 9 декабря 2022 года, в Анкаре.
Отмечается, что Турция хочет, чтобы 25% скидка распространялась на платежи за российское «голубое топливо» 2023 года и некоторые предыдущие платежи 2022 года, в противном случае Анкара попросит у Москвы отсрочку платежей до 2024 года.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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