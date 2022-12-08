CNN: Россия обменяла баскетболистку США Грайнер на Виктора Бута

Издание CNN утверждает, что Москва и Вашингтон провели тайный обмен заключёнными.

8 декабря американский телеканал CNN со ссылкой на инсайдера сообщил, что Россия и США обменялись заключёнными, в результате чего Вашингтону была возвращена баскетболистка Соединённых Штатов Бриттни Грайнер, арестованная в РФ за попытку контрабанды наркотиков в виде гашишного масла.

Виктор Бут был приговорён к 25-ти годам лишения свободы в США за попытку контрабанды оружия и поддержку террористических группировок. При этом официальная Москва всегда отрицала виновность Бута в данных преступлениях.