CNN: Россия обменяла баскетболистку США Грайнер на Виктора Бута
2022-12-08 16:11
Издание CNN утверждает, что Москва и Вашингтон провели тайный обмен заключёнными.
8 декабря американский телеканал CNN со ссылкой на инсайдера сообщил, что Россия и США обменялись заключёнными, в результате чего Вашингтону была возвращена баскетболистка Соединённых Штатов Бриттни Грайнер, арестованная в РФ за попытку контрабанды наркотиков в виде гашишного масла.
Виктор Бут был приговорён к 25-ти годам лишения свободы в США за попытку контрабанды оружия и поддержку террористических группировок. При этом официальная Москва всегда отрицала виновность Бута в данных преступлениях.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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