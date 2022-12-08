Не выдержал конкуренции: Лепс потерял принадлежавший ему магазин оптики

Как сообщают СМИ, поступление продукции в магазин прекратилось, и работников уведомили о грядущих увольнениях.

Певец Григорий Лепс вынужден был закрыть свой магазин оптики. По словам певца, этот бизнес не выдержал конкуренции. Как уточняет Рамблер со ссылкой на Тelegram-канал Mash, ранее спровоцированная артистом драка могла быть следствием стресса на фоне потери бизнеса.

Издание отмечает, что магазин Лепса якобы закупал продукцию у итальянского завода, но развитие бизнеса остановилось, и сотрудников уведомали о грядущих увольнениях.

«Напоследок пара фактов. За всё время «Лепс-оптика» так и не продала самые дорогие экземпляры, поэтому хозяин забирал их себе бесплатно. Но очки еще можно купить - на маркетплейсах», — подчеркнул автор поста.

Григорий Лепс ранее попал в скандал. В ночь на 3-е декабря около одного из баров Петербурга произошла потасовка. В ней был замечен и певец.

По словам адвоката пострадавшего, Лепс предложил жителю Северной столицы России сыграть в нарды, но хотел поставить очень крупную сумму денег. Мужчина отказался, и тогда Лепс проявил по отношению к нему агрессию.