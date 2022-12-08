Не выдержал конкуренции: Лепс потерял принадлежавший ему магазин оптики
Как сообщают СМИ, поступление продукции в магазин прекратилось, и работников уведомили о грядущих увольнениях.
Певец Григорий Лепс вынужден был закрыть свой магазин оптики. По словам певца, этот бизнес не выдержал конкуренции. Как уточняет Рамблер со ссылкой на Тelegram-канал Mash, ранее спровоцированная артистом драка могла быть следствием стресса на фоне потери бизнеса.
Издание отмечает, что магазин Лепса якобы закупал продукцию у итальянского завода, но развитие бизнеса остановилось, и сотрудников уведомали о грядущих увольнениях.
«Напоследок пара фактов. За всё время «Лепс-оптика» так и не продала самые дорогие экземпляры, поэтому хозяин забирал их себе бесплатно. Но очки еще можно купить - на маркетплейсах», — подчеркнул автор поста.
Григорий Лепс ранее попал в скандал. В ночь на 3-е декабря около одного из баров Петербурга произошла потасовка. В ней был замечен и певец.
По словам адвоката пострадавшего, Лепс предложил жителю Северной столицы России сыграть в нарды, но хотел поставить очень крупную сумму денег. Мужчина отказался, и тогда Лепс проявил по отношению к нему агрессию.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
Национальный банк Беларуси исключил евро из валютной корзины
Леонидов, пребывающий в Израиле, продолжает работать в России
Меркель: Киев использовал Минские соглашения для подготовки к войне
Страны ЕС согласились включить Хорватию в зону Шенгена с 1 января
Financial Times: ВСУ планируют атаковать военные объекты России в Сибири