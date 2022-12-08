Медведев: из-за Зеленского РФ ведёт спецоперацию без «ненужных компромиссов»

Дмитрий Медведев объяснил бескомпромиссность российской спецоперации из-за нежелания Киева вести переговоры с Москвой.

Вечером 8 декабря экс-президент России Дмитрий Медведев заявил, что отечественные и западные новостные агентства должны обратить пристальное внимание на принципиальное нежелание Владимира Зеленского возобновить переговорный процесс между делегациями от Киева и Москвы.

По мнению Медведева, отказ Зеленского от переговоров с Россией позволяет российским войскам достигать целей спецоперации без "ненужных компромиссов".