Медведев: из-за Зеленского РФ ведёт спецоперацию без «ненужных компромиссов»
2022-12-08 16:55
Дмитрий Медведев объяснил бескомпромиссность российской спецоперации из-за нежелания Киева вести переговоры с Москвой.
Вечером 8 декабря экс-президент России Дмитрий Медведев заявил, что отечественные и западные новостные агентства должны обратить пристальное внимание на принципиальное нежелание Владимира Зеленского возобновить переговорный процесс между делегациями от Киева и Москвы.
По мнению Медведева, отказ Зеленского от переговоров с Россией позволяет российским войскам достигать целей спецоперации без "ненужных компромиссов".
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Медведев: из-за Зеленского РФ ведёт спецоперацию без «ненужных компромиссов»
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