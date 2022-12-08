Страны ЕС согласились включить Хорватию в зону Шенгена с 1 января

Страны Евросоюза согласовали присоединение Хорватии к Шенгенской зоне с 1 января следующего года.

В четверг, 8 декабря 2022 года, премьер-министр Республики Хорватия Андрей Пленкович в своём аккаунте Twitter сообщил о том, что Загреб получил единодушную поддержку Совета по внутренним делам и юстиции Европейского союза по вопросу присоединения страны к Шенгенской зоне.

Пленкович, заявивший в ноябре этого года о том, что республика намерена вступить в шенгенское пространство менее чем через 60 дней, уточнил, что Хоратия станет полноправным членом Шенгенского соглашения с 1 января 2023 года