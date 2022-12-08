На Лайму Вайкуле в Латвии могут завести уголовное дело

Депутат Сейма страны Алдис Гобземс заявил, что признание певицы о финансировании СССР это каминг-аут.

После интервью Лаймы Вайкуле, где певица заявила, что содержала весь Советский Союз, а Алла Пугачева - всю Россию, у звезды неожиданно начались проблемы на родине, сообщает Рrozvezd.

Депутат Сейма страны Алдис Гобземс выступил с инициативой завести на Вайкуле уголовное дело. Политик счел заявление Лаймы признанием в участии финансирования оккупации в Латвии и призвал лишить ее гражданства.

"То, что мы услышали,- открытый ящик Пандоры. Признание Вайкуле в финансировании СССР это каминг-аут", - передает слова Гобземса Рамблер.

Депутат заявил о заведении на Лайму уголовного дела и пообещал, что добьется для нее максимального срока.

Поклонники после этого поворота событий в шоке. Певица говорила о делах прошлых лет, но в итоге наговорила на статью. Сама Вайкуле пока эту новость не прокомментировала.