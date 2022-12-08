Пэрис Хилтон хочет стать мамой с помощью ЭКО

Сорокалетняя модель и актриса рассказала, как готовится к процедуре и когда планирует ее пройти.

Американская звезда кино и подиума Пэрис Хилтон призналась, что очень хочет появления ребенка и планирует пройти ЭКО в 2023-м году, сообщает Рамблер.

Она рассказала, что вместе с мужем Картером Реумом готовиться к процедуре начала после пандемии коронавируса.

"Мы всегда хотели детей. Обычно я в самолете 250 дней в году, потому мы выбрали самое идеальное время для подготовки. Пока мир был закрыт, мы стали готовиться. Теперь у нас имеются тонны эмбрионов, которые просто ждут", - поделилась Хилтон.

Наследница империи Hilton также пояснила, почему они не стали родителями сразу после свадьбы.

"Мы хотели насладиться первым годом нашего брака как пара, прежде чем завести детей. Так что теперь, после первой годовщины, я с нетерпением жду 2023-го года", - добавила звезда.

За бизнесмена Картера Реума Пэрис Хилтон вышла замуж в ноябре 2021-го года. Ранее светская львица была трижды помолвлена, но узами брака себя так и не связала.