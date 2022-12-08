Эксперты диетологи подсказали, как спасти продукты с истекающими сроками годности

Залежавшиеся овощи-фрукты вернут первоначальный вид, если их положить на время в воду, а сыр станет мягким, если его залить теплым молоком.

Если продукты покрылись белым налетом, плесенью, липким слоем либо приобрели неприятный запах, от них лучше избавиться.

Но, если еда лишь начинает терять товарный вид, а срок годности до конца не истек, ее можно спасти, сообщает Рамблер.

Фрукты и овощи

Эксперты советуют сморщенные яблоки, огурцы, помидоры или морковь отправить на пару часов в подсоленную холодную воду. Соль на вкус продуктов не повлияет, но после такой "ванны" они опять станут гладкими.

Моркови, редису и сельдерею можно вернуть аппетитный вид и хруст, если оставить на час в миске с холодной водой и кусочками сырого картофеля.

Сыр

Засохший кусок сыра нужно отправить в теплое молоко на полтора-два часа, и он опять станет мягким.

Затвердевший сыр также можно натереть на терке и положить в полиэтиленовый пакет, а при необходимости достать и посыпать им макароны.

Если смешать этот сыр в блендере с небольшим количеством молока, то получится соус - для пасты или ризотто.

Хлеб

Высохший хлеб опять станет мягким, если его обернуть в бумажную салфетку и подержать несколько минут в микроволновке.

Также можно нарезать хлеб на кубики и обжарить на сухой сковороде. Такие сухарики хорошо добавлять в салаты или супы.