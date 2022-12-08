Пара хитростей, как отличить натуральную кожу от искусственного заменителя

Покупая обувь на рынке или в частном магазине, мы, к сожалению, до сих пор рискуем нарваться на подделку. Согласитесь, быть обманутыми за свои деньги не очень приятно.

Чтобы постараться избежать подобной ситуации, стоит запомнить пару правил. Они позволят хотя бы не купить товар из искусственной кожи под видом натуральной.

Контактируя с человеческим телом, натуральный материал быстро перенимает тепло. В случае с кожзамом, сколько бы вы его не держали, изделие все равно останется холодным.

Благодаря эксперименту с водой можно проверить вещь на натуральность. При попадании влаги на натуральный материал, жидкость быстро впитается и образует темное пятно.

Со временем, после высыхания жидкости, потемнение сойдет. Заменитель же не обладает впитывающими свойствами. Жидкость сохранится на поверхности, и изделие не изменит цвет.

Обувь из искусственной кожи будет весить намного легче, чем из настоящей. Возьмите изделия из разных материалов в обе руки и вы почувствуете разницу.

Еще один метод проверить натуральность материала — согнуть изделие. В процессе образуются небольшие заломы, которые быстро разгладятся после разгибания.

Если на коже долго остаются следы складок, это признак заменителя.