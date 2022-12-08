France-Presse: заявки Румынии и Болгарии на вступление в зону Шенген -отклонены
2022-12-08 18:13
France-Presse сообщило, что заявки Румынии и Болгарии на вступление в Шенгенскую зону не приняты.
Об этом решении сообщило информационное агентство France-Presse в четверг, со ссылкой на высокопоставленные дипломатические источники в Еврокомиссии, при чем без всяких на то объяснений.
Отмечается, что ранее Европейский парламент рассматривал аналогичную заявку от Хорватии и по ней было принято положительное решение о присоединение страны в Шенгенскую зону с первого января.
Опубликовано: Елена Калиновская
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