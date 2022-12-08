France-Presse: заявки Румынии и Болгарии на вступление в зону Шенген -отклонены

France-Presse сообщило, что заявки Румынии и Болгарии на вступление в Шенгенскую зону не приняты.

Об этом решении сообщило информационное агентство France-Presse в четверг, со ссылкой на высокопоставленные дипломатические источники в Еврокомиссии, при чем без всяких на то объяснений.

Отмечается, что ранее Европейский парламент рассматривал аналогичную заявку от Хорватии и по ней было принято положительное решение о присоединение страны в Шенгенскую зону с первого января.