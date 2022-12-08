Медведев: благодаря отказу Зеленского от переговоров Россия дойдёт до конца

Экс-президент РФ Дмитрий Медведев прокомментировал отказал президента Украины Владимира Зеленского от мирных переговоров.

8 декабря бывший президент Российской Федерации Дмитрий Медведев в своём личном Telegram-канале заявил о том, что нежелание главы киевского режима Владимира Зеленского идти на диалог с Москвой даёт возможность России «без лишних вопросов» выполнить все задачи спецоперации.

Медведев также добавил, что благодаря отказу украинской стороны, у которой, как отметил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, семь пятниц на неделе, Россия «доделает всю работу до конца, не размениваясь на ненужные компромиссы».