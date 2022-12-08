Пять комнатных растений, которые любят расти в тесноте

Каждому цветку нужен свой подход. Размер посадочной тары следует подбирать с учетом особенностей и предпочтений зеленого питомца.

Уход за растениями предполагает соблюдения множества условий, причем - каждому свое. Учитывать надо потребность в свете, воде, тепле.

Объем горшка тоже имеет большое значение. Некоторые цветы предпочитают расти в тесной таре и чувствуют себя там вполне комфортно.

Молочай

Растению хорошо, когда его корешки касаются дна, в котором должны быть дренажные дырочки. Пересадка делается раз в год, когда растение становится старше - раз в два года.

Сансевиерия

Горшок подбирается широкий, но не глубокий. Корни у растения растут в ширину. Сигналом к пересаживанию служит появление корешков на поверхности вазона.

Фиалка

Теснота провоцирует у фиалки пышное цветение. Пересадки нужно делать редко, при этом удаляя загнившие корешки.

Бальзамин

У растения слабые корни, если выбрать просторный вазон, он начнет активно наращивать подземную часть. Верхняя часть при этом страдает.

Фикус

Его ростят в тесной таре, чтобы корни не загнивали. В просторном горшке активно развивается подземная часть, стараясь занять всю емкость. Но тогда верхняя часть растения отстает в развитии.