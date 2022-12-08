Пять комнатных растений, которые любят расти в тесноте
Каждому цветку нужен свой подход. Размер посадочной тары следует подбирать с учетом особенностей и предпочтений зеленого питомца.
Уход за растениями предполагает соблюдения множества условий, причем - каждому свое. Учитывать надо потребность в свете, воде, тепле.
Объем горшка тоже имеет большое значение. Некоторые цветы предпочитают расти в тесной таре и чувствуют себя там вполне комфортно.
Молочай
Растению хорошо, когда его корешки касаются дна, в котором должны быть дренажные дырочки. Пересадка делается раз в год, когда растение становится старше - раз в два года.
Сансевиерия
Горшок подбирается широкий, но не глубокий. Корни у растения растут в ширину. Сигналом к пересаживанию служит появление корешков на поверхности вазона.
Фиалка
Теснота провоцирует у фиалки пышное цветение. Пересадки нужно делать редко, при этом удаляя загнившие корешки.
Бальзамин
У растения слабые корни, если выбрать просторный вазон, он начнет активно наращивать подземную часть. Верхняя часть при этом страдает.
Фикус
Его ростят в тесной таре, чтобы корни не загнивали. В просторном горшке активно развивается подземная часть, стараясь занять всю емкость. Но тогда верхняя часть растения отстает в развитии.
Опубликовано: Храмова Оксана
Национальный банк Беларуси исключил евро из валютной корзины
Ученые уточнили, сколько выпить кофе утром, чтобы «включить» мозги
Меркель: Киев использовал Минские соглашения для подготовки к войне
AFP: ЕС отклонил заявки Румынии и Болгарии на вступление в Шенгенскую зону
Financial Times: ВСУ планируют атаковать военные объекты России в Сибири