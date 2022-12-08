Москалькова: ведутся переговоры с Киевом по обмену гражданских лиц

Российский омбудсмен Москалькова сообщила что ведёт с украинским коллегой переговоры об обмене гражданских лиц.

В четверг днем уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова сообщила журналистам, что ведутся переговоры с украинской стороной по взаимному возвращению гражданских лиц, которые находятся под следствием.

Москалькова уточнила, что речь идет о людях привлеченных к ответственности на Украине за пророссийские взгляды, это и писатели и журналисты, также и со стороны Киева есть привлеченные к ответственности в России люд, в ком украинская сторона заинтересована, чтобы они были возвращены.