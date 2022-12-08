Ученые уточнили, сколько выпить кофе утром, чтобы «включить» мозги

Они назвали оптимальную дозу бодрящего напитка, которая способна повысить работоспособность.

Специалисты из университета Махидол в Таиланде установили: употребление утром напитков с кофеином связано не только с бодростью, а и с когнитивными функциями.

У добровольцев спустя полчаса после кофе, чая либо других напитков с кофеином, понижалась активность альфа-волн, связанных с сонливостью. При этом рабочая память, внимание, скорость обработки данных улучшались. Дозировка, к слову, была совсем небольшой.

Авторы нового исследования решили узнать, как сказывается эта мозговая активность на когнитивных функциях. А главное, сколько кофе необходимо для этого выпить.

Участниками эксперимента стали 25 здоровых мужчин 19-23 лет. Добровольцы и до исследования употребляли напитки с кофеином, в том числе и газированные.

Во время эксперимента половина из них получила напитки с 50 мг кофеина, другие — плацебо. До его приема и после записывалась активность мозга участников эксперимента и проводились когнитивные тесты. Через неделю участников поменяли местами.

«Через полчаса после употребления кофеина абсолютная мощность альфа-волны, которая указывает на сонливость, уменьшается. А плацебо при этом проявляется в активности дельта-, бета- и тета-волн», - отметила ведущий автор исследования Махидол Аморнпан Аджимапорн.

«Когнитивные функции, а также рабочая память и внимание улучшились через тот же промежуток времени - после употребления 50 мг кофеина», — добавила Аджимапорн.

Чтобы "проснуться" и улучшить свои исполнительские способности, считают авторы эксперимента, достаточно низких доз кофеина. Таких как, к примеру, стандартная чашка растворимого кофе либо черного чая (объемом около 200 мл). Или - одной порции крепкого эспрессо.