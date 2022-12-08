Причины низкого пульса и что с этим делать

Нормой для пульса считается частота сердцебиения в диапазоне от 60 до 80 ударов в минуту. Частота сердцебиения ниже 60 называется брадикардией.

Причины низкого пульса:

Брадикардия может быть условной нормой — частота сердцебиения реже у спящих людей или спортсменов, которые интенсивно тренируются и организм которых привык к нагрузкам. Снижается пульс и при переохлаждении. Влияет на работу сердца и подростковый период — при гормональных перестройках в этом возрасте возможны кратковременные изменения пульса от низкого до высокого.

Патологическая брадикардия может быть вызвана несколькими типами заболеваний или состояний.

Старение:

Приводит к идиопатической брадикардии с неизвестной причиной возникновения. Возникает у людей пожилого возраста по физиологическим причинам.

Кардиологические причины:

Это нарушения в работе сердца, слабость синусового узла. Может быть врожденной, приобретенной после миокардита, инфаркта. Возникает при нарушении электролитного баланса в крови. Также возможна ситуация, когда предсердия сокращаются в нормальном ритме, а желудочки гораздо реже — импульс плохо передается от синусового узла к атриовентрикулярному.

Это нарушения в работе сердца из-за интоксикации организма при:

неправильном приеме лекарств (особенно мочегонных препаратов, препаратов хинидина, дигиталиса и других);

нарушении водно-электролитного баланса, дефиците или избытке в организме магния, натрия, калия, кальция (эти минералы сказываются на работе сердца);

избыточном курении, употреблении алкоголя или наркотических препаратов;

отравлении;

при выраженной интоксикации во время инфекционных заболеваний (гепатит в тяжелой форме, сепсис, брюшной тиф и некоторые другие).

Другие причины:

повышении внутричерепного давления, новообразованиях и ушибах головного мозга;

нарушениях в работе вегетативной нервной системы;

эндокринных патологиях (микседеме, дефиците гормонов щитовидной железы, диабетическом кетоацидозе, сахарном диабете, нарушениях в работе надпочечников).

Симптомы.

Признаками снижения частоты сердцебиения могут быть:

слабость и головокружения;

сложности с дыханием;

боль в груди;

скачки артериального давления;

снижение внимания и памяти, спутанность мышления;

ухудшение зрения.

Что делать при низком пульсе:

Чтобы принять правильные меры, важно понимать причину снижения пульса. Необходимо пройти кардиологическое обследование с ЭКГ, холтеровским мониторированием, нагрузочными тестами, анализами и другими обследованиями по назначению врача.

В качестве терапии могут применяться:

нутрицевтическая поддержка — коррекция дефицита макро- и микроэлементов;

замена лекарств или коррекция их дозировки;

кардиопротекторы — лекарства, которые улучшают обменные процессы в миокарде;

препараты с антиоксидантами, тонизирующими компонентами

при стойкой брадикардии показана установка электрокардиостимулятора.

Самолечение недопустимо — нарушения в работе сердца могут привести к гипоксии органов и мозга и необратимым последствиям.

При снижении пульса ниже 40 ударов в минуту стоит вызвать неотложную помощь. До ее приезда желательно:

уложить человека, обеспечить положение ног выше уровня сердца;

принять «Нитроглицерин» при болях в области сердца;

обеспечить приток свежего воздуха, ослабить тугую одежду.

В качестве мер профилактики можно порекомендовать здоровый образ жизни (нормализовать вес, правильно питаться и обеспечить умеренные физические нагрузки), отказ от самолечения и своевременное обращение к врачу при эндокринных, сердечно-сосудистых и других заболеваниях. Также стоит иметь дома тонометр и регулярно контролировать пульс и давление, чтобы вовремя заметить отклонения от нормы, обратиться к врачу и принять меры.