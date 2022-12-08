Врачи рассказали, как правильно подготовиться к анализу крови

По мнению ВОЗ, до 80% сведений о состоянии организма позволяют получить лабораторные анализы.

Вот основные рекомендации:

Сдавать кровь натощак — обеспечить перерыв между едой и забором крови не менее 8, а желательно и 12 часов. Это особенно важно при анализах на холестерол, триглицериды и другие показатели липидного профиля.

Почему так? Еда повышает количество лейкоцитов, меняет скорость оседания эритроцитов, искажает состав лейкоформулы. Результаты такого анализа будут менее информативными.

Отказаться от напитков с сахаром за 8–12 часов до анализа (от чая, соков, компотов). Пить можно только воду. И то не позднее чем за час до анализа.

Почему так? Вода разжижает кровь. Это делает забор крови более быстрым и комфортным, но может сказаться на результатах, привести к неправильному определению количества эритроцитов, тромбоцитов и других клеток крови.

Убрать из рациона алкоголь, жирные и жареные блюда в большом количестве за 1–2 дня до анализа.

Не курить за час (а лучше дольше) до прихода в лабораторию.

Почему так? Курение искажает содержание в крови тромбоцитов, лейкоцитов и других частиц, что приводит к потере информативности результата.

Сдавать кровь утром (если нет других рекомендаций врача), так как ряд показателей меняется в разное время суток.

Исключить сильные стрессы, большие физические нагрузки, посещение сауны за 3 дня до сдачи анализа.

Почему так? Интенсивные физические упражнения (особенно у человека со слабой физической подготовкой) повышают уровень гемоглобина, эритроцитов, лейкоцитов. Стресс искажает уровень тромбоцитов. Такой анализ будет не совсем корректным.

Отдохнуть перед посещением процедурного кабинета 10–15 минут.

Обсудить с лечащим врачом прием лекарств, в некоторых случаях отменить их.

Перенести сдачу крови на несколько дней, если были недавно проведены рентген или некоторые другие обследования.

Почему так? Обследования могут поднять уровень лейкоцитов и СОЭ. Поэтому правильно вначале сдать анализы, потом делать инструментальные обследования.

При обследовании на гормоны выбрать дату проведения анализа в зависимости от фазы менструального цикла.

Почему так? В разные периоды цикла гормоны вырабатываются неравномерно. Зависимость от дня цикла нужно учитывать при анализах, УЗИ репродуктивных органов и других диагностических процедурах у женщин репродуктивного возраста.

Сдавать анализы в одной и той же лаборатории, если необходимо оценить динамику перемен спустя время.

Почему так? Разные лаборатории могут применять разные методики, оборудование и реактивы для проведения анализа, что может привести к незначительным отличиям в результатах.

Врач может рассказать о дополнительных правилах подготовки при необходимости.