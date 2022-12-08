Автомобиль от дизайнера одежды: стоимостью 1,5 миллиона долларов и всего один экземпляр

Сзади автомобиля находятся гигантские плавники. Особенно круто разработчики обыграли радиаторную решетку автомобиля. Она будто расползается на всю переднюю часть и корму.

Когда человек выполняет работу, в которой ничего не смыслит, чаще всего получается нечто не особо уникальное.

Автомобиль, который создал дизайнер одежды. Автора этого авто зовут Ди Диа. В 1957 году он твердо решил создать совершенный автомобиль.