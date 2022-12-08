Автомобиль от дизайнера одежды: стоимостью 1,5 миллиона долларов и всего один экземпляр
Сзади автомобиля находятся гигантские плавники. Особенно круто разработчики обыграли радиаторную решетку автомобиля. Она будто расползается на всю переднюю часть и корму.
Когда человек выполняет работу, в которой ничего не смыслит, чаще всего получается нечто не особо уникальное.
Автомобиль, который создал дизайнер одежды. Автора этого авто зовут Ди Диа. В 1957 году он твердо решил создать совершенный автомобиль.
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Для своего проекта Диа взял раму от Cadillac. Под капотом авто разместился двигатель «Caddi».
В итоге автомобиль получился очень необычным и стал выглядеть, как автомобиль из будущего. Оно получилось гигантским, а его капот – очень широким.
При этом все его формы очень плавно переходили друг в друга.
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Сзади автомобиля находятся гигантские плавники, будто акульи.
Особенно круто разработчики обыграли радиаторную решетку автомобиля. Она будто расползается на всю переднюю часть и на часть кормы.
Стоимость этого шедевра в переводе на нынешние деньги была равна 1,5 миллионам долларов.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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