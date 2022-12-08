Госсекретарь США Блинкен: Финляндия и Швеция готовы стать членами НАТО
2022-12-08 20:04
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Финляндия и Швеция готовы стать полноправными членами НАТО.
В четверг, 8 декабря 2022 года, государственный секретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен в пресс-релизе заявил о том, что Финляндия и Швеция полностью готовы ко вступлению в Североатлантический альянс.
Блинкен также с уверенностью заявил, что в обозримом будущем формальное вступление двух скандинавских стран, подавших заявки на вступление в альянс в мае этого года, в блок НАТО будет завершено.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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