Врачи объяснили, что такое биологический возраст и как его снизить

Часто говорите, что чувствуете себя моложе, чем выглядите? Слышали о таком понятии, как биологический возраст? Чем он отличается от возраста по паспорту и как определяется?

Что такое биологический возраст?

Единого определения понятия «биологический возраст» нет. Говоря о биологическом возрасте, имеют в виду тот, что соответствует интенсивности старения, индивидуальным особенностям развития организма и функциональным возможностям. Проще говоря, биологический возраст — показатель изношенности организма.

Расхождения между возрастом по паспорту и тем, насколько человек себя чувствует, есть. В молодости они практически незаметные, но могут проявляться у людей старшего возраста и особенно у долгожителей. Мы все стареем по-разному: у нас разная скорость метаболизма, разные когнитивные навыки и работа внутренних органов.

Прецедент по различию паспортного и биологического возраста привлек гражданин Нидерландов Эмиль Рателбанд. Он подал судебный иск с требованием изменить свой год рождения на 20 лет. Он уверял суд, что по ощущениям ему 49 лет, а не 69, как по паспорту. Значит, стоит считать дату рождения неправильной. Суд отказал мужчине, но внимание к вопросу было привлечено.

Ряд ученых и врачей считает, что сама идея смены возраста заслуживает внимания. Хронологически мы стареем одинаково, но чувствуем себя совершенно по-разному в 50, 60, 70 лет. Кто-то живет активной жизнью, работает, занимается хобби и воспитанием внуков, другие жалуются на нехватку сил в бытовых делах и нуждаются в помощи. И если разрешено (в ряде стран) менять пол, то почему не менять и возраст?

А важен ли биологический возраст?

Зачем вообще задумываться о биологическом возрасте? Стоит ли его определять и дифференцировать от реального? Вот причины, о которых говорил Эмиль Рателбанд: у молодых больше шансов — от возможности взять большой кредит до карьерных перспектив. Эйджизм (дискриминация по возрасту) — серьезный аргумент, чтобы хотеть стать моложе.

Другие аргументы приводят медики. Ряд исследований говорит следующее: зная биологический возраст, можно судить о рисках разных заболеваний и даже преждевременной смерти. И эта оценка будет точнее, если знать биологический возраст, а не паспортный.

Как определить биологический возраст?

Единого и установленного пути сделать это пока нет.

Ученые только предлагают оценивать биологический возраст по физическим параметрам:

внешнему виду;

весу;

показателям работы сердечно-сосудистой системы (давлению, пульсу);

остроте слуха и зрения;

оценке гибкости позвоночника и суставов, силе мышц;

биоимпедансометрии — анализа состава тела и определения физических параметров (мышечной массы, жировой ткани и других);

лабораторным показателям анализов — таким возрастным биомаркерам, как уровень холестерина, С-реактивного белка, инсулинорезистентности, гормональным параметрам;

когнитивным навыкам — способностям обучаться новому, воспринимать и анализировать информацию.

Перспективные идеи (с точки зрения биологического возраста) дает и эпигенетика. Эта наука изучает ДНК и так называемые маркеры старения в них. Особенное внимание — на когнитивные навыки и головной мозг, который потребляет наибольшее количество ресурсов организма. Именно в его работе появляются первые признаки неполадок в физическом здоровье.

Сегодня для определения биологического возраста применяют специфические анализы, когнитивные тесты и опросники, в которых учитываются вредные привычки, история заболеваний, наследственность и другие факторы.

Как снизить биологический возраст?

Повернуть старение вспять невозможно, но замедлить процесс реально.

И методы с доказанной эффективностью, которые можно порекомендовать, практически не отличаются от хорошо знакомых многим правил здорового образа жизни:

питаться правильно — увеличить количество кисломолочных продуктов, овощей и фруктов в рационе, снизить калорийность и количество фастфуда в рационе;

быть активным физически и социально;

контролировать стресс;

высыпаться;

отказаться от вредных привычек.