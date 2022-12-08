«Страна.ua»: в городе Одесса прогремели мощные взрывы

Украинские СМИ сообщают о мощных взрывах в административном центре Одесской области Украины.

В четверг поздно вечером, 8 декабря 2022 года, украинское интернет-издание «Страна.ua» сообщило о том, что в городе Одесса, предположительно, прогремели мощные взрывы.

Примечательно, что согласно данным интернет-ресурса уведомления населения «Карта воздушных тревог», ни в одном населённом пункте Одесской области не звучит сирена воздушной тревоги.