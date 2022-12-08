Причины красной сыри на ладонях

Сыпь на руках и ладонях может появиться по вполне нормальным причинам.Наши руки часто контактируют со слишком горячей или холодной водой, агрессивной бытовой химией и другими средствами и предметами.

Аллергия:

Аллергическая реакция может возникать на фоне приема лекарств, применения косметики или средств бытовой химии, взаимодействия с каким-то химическими веществами на работе, употребления продуктов, к которым есть индивидуальная непереносимость.

Чаще всего аллергия на руках проявляется в виде пятен и сыпи на коже, волдырей с жидкостью внутри. Возможны и другие симптомы, например, отечность слизистых оболочек, покраснение и слезоточивость глаз, першение в горле и кашель.

Разобраться в том, что же вызвало такую реакцию, поможет врач-аллерголог. Тактика лечения аллергии: избегать контакта с аллергеном, принимать препараты для уменьшения чувствительности, АСИТ-терапия, когда на какое-то время (до нескольких лет) удается снизить чувствительность к аллергену.

Дерматит:

Дерматит проявляется красными пятнами на ладонях, которые могут чесаться, а при значительной степени выраженности доходить до язвенного поражения кожи. #Дерматит — это общее название для реакции воспалительного типа на физические, химические, микробные факторы.

Возникает под влиянием:

внешних факторов (ультрафиолета, горячего или холодного воздуха, химических веществ, трения кожи, бактерий и вирусов);

внутренних факторов (аллергии, гиповитаминоза, нарушений обмена веществ, снижения активности иммунитета, заболеваний ЖКТ, приема ряда препаратов).

Различают контактный, атопический, аллергический и другие виды дерматитов. Уточнять вид дерматита, причину и методы лечения нужно с врачом-дерматовенерологом.

Лишай (дерматомикоз):

Поражение кожи грибковой инфекцией может привести к появлению на ней сухих или мокнущих пятен красного цвета и округлой формы. Может возникать между пальцами или на открытых поверхностях кожи. Дерматовенеролог назначает медикаментозное лечение.

Экзема (дерматоз):

Это острое или хроническое воспалительное заболевание с симптомами, напоминающими дерматит: зуд на коже, мелкие высыпания пузырьков с жидкостью внутри. #Экзема развивается при комплексном воздействии инфекционных, аллергических, нейроэндокринных и других факторов.

Псориаз:

Это заболевание аутоиммунного типа, при котором возникает избыточный рост клеток кожи, что приводит к появлению пятен в виде бляшек, сыпи на разных участках кожи.

Синдром «рука-нога-рот»:

Это одно из упрощенных названий энтеровирусного везикулярного стоматита. Вызывается энтеровирусом из семейства Коксаки, проявляется локальными симптомами на руках, во рту, на ногах в виде болезненных пузырьков, наполненных жидкостью. Другие симптомы: повышенная температура, боль в горле, общая слабость и иные проявления интоксикации организма.