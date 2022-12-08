Украинские СМИ сообщают о взрывах в Одессе и других областях Украины
2022-12-08 20:48
Из разных регионов Украины приходят сообщения о взрывах, объявлена воздушная тревога.
краинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале
Опубликовано: Елена Калиновская
Национальный банк Беларуси исключил евро из валютной корзины
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Одессе и других областях Украины
Меркель: Киев использовал Минские соглашения для подготовки к войне
Причины красной сыри на ладонях
Financial Times: ВСУ планируют атаковать военные объекты России в Сибири