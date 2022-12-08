Украинские СМИ сообщают о взрывах в Одессе и других областях Украины

Врачи рассказали, что такое сердечная астма и почему она угрожает жизни

Сердечная астма — так называется приступ тяжелой одышки, удушья, который возникают на фоне инфаркта, гипертонического криза, сердечно-сосудистых заболеваний.

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