Украинские СМИ сообщают о взрывах в Одессе и других областях Украины

APS
2022-12-08 20:48

Из разных регионов Украины приходят сообщения о взрывах, объявлена воздушная тревога.

краинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале

Опубликовано: Елена Калиновская