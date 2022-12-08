Врачи рассказали, что делать, если не снижается холестерин
Повышенный уровень холестерина — серьезный повод обратить внимание на свое здоровье.
Питание:
Для пациентов с повышенным уровнем холестерина внимание к питанию обязательно. Даже прием статинов не сможет нормализовать уровень холестерина, если продолжать переедать или питаться неправильно.
Для снижения холестерина рекомендуется:
составить рацион с небольшим энергодефицитом, ведь нормализация веса — важное условие снижения уровня холестерина;
заменить сливочное масло, спреды и маргарин, жирные молочные продукты, продукты с трансжирами на растительные масла (оливковое, подсолнечное и другие);
исключить из рациона жирное мясо (курица и другая птица с кожицей, свинина, жирная баранина);
добавить в рацион рыбу и морепродукты (подойдут даже недорогие сорта рыбы: минтай, сельдь и другие), добавки с Омега-3 жирными кислотами;
увеличить количество овощей и фруктов, бобовых в рационе;
есть хлеб грубого помола, цельнозерновой, каши из цельного зерна;
добавить продукты с растворимой клетчаткой: пектин, яблоки, сливы и другие ягоды;
заменить жареные блюда на отварные, тушеные, запеченные.
Физические нагрузки:
Физическая активность — важная составляющая успеха в вопросах нормализации уровня холестерина. Желательна кардионагрузка несколько раз в неделю.
Это могут быть:
силовые тренировки;
ходьба в быстром темпе на скорости до возникновения сильной одышки;
велонагрузки — ежедневно не менее 30 минут с пульсом, равным разнице между 180 и возрастом.
Такие занятия на регулярной основе (в идеале — ежедневно) помогут снизить уровень холестерина. Но пациентам в возрасте, уже пережившим инсульт или инфаркт, стоит быть внимательными к своему здоровью. О допустимых нагрузках и других рекомендациях расскажет лечащий врач, а безопасные занятия с учетом возраста и здоровья пациента можно организовать в залах ЛФК под контролем врачей и инструкторов медицинского центра.
Выяснить причины повышенного холестерина:
Работа многих органов и систем взаимосвязана, поэтому комплексное обследование врач порекомендует еще при первом обращении. Однако низкая эффективность терапии — веский повод сделать это, даже если первоначально пациент отказался от комплексной диагностики.
Повышенная выработка холестерина может быть следствием ряда заболеваний:
патологий щитовидной железы;
сахарного диабета;
заболеваний печени и поджелудочной железы;
хронических заболеваний почек.
Если принять меры для их лечения, можно добиться и снижения уровня холестерина, и уменьшения рисков сердечно-сосудистых заболеваний.
Опубликовано: Ангелина Крент
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