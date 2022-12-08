Врачи рассказали, что делать, если не снижается холестерин

Повышенный уровень холестерина — серьезный повод обратить внимание на свое здоровье.

Питание:

Для пациентов с повышенным уровнем холестерина внимание к питанию обязательно. Даже прием статинов не сможет нормализовать уровень холестерина, если продолжать переедать или питаться неправильно.

Для снижения холестерина рекомендуется:

составить рацион с небольшим энергодефицитом, ведь нормализация веса — важное условие снижения уровня холестерина;

заменить сливочное масло, спреды и маргарин, жирные молочные продукты, продукты с трансжирами на растительные масла (оливковое, подсолнечное и другие);

исключить из рациона жирное мясо (курица и другая птица с кожицей, свинина, жирная баранина);

добавить в рацион рыбу и морепродукты (подойдут даже недорогие сорта рыбы: минтай, сельдь и другие), добавки с Омега-3 жирными кислотами;

увеличить количество овощей и фруктов, бобовых в рационе;

есть хлеб грубого помола, цельнозерновой, каши из цельного зерна;

добавить продукты с растворимой клетчаткой: пектин, яблоки, сливы и другие ягоды;

заменить жареные блюда на отварные, тушеные, запеченные.

Физические нагрузки:

Физическая активность — важная составляющая успеха в вопросах нормализации уровня холестерина. Желательна кардионагрузка несколько раз в неделю.

Это могут быть:

силовые тренировки;

ходьба в быстром темпе на скорости до возникновения сильной одышки;

велонагрузки — ежедневно не менее 30 минут с пульсом, равным разнице между 180 и возрастом.

Такие занятия на регулярной основе (в идеале — ежедневно) помогут снизить уровень холестерина. Но пациентам в возрасте, уже пережившим инсульт или инфаркт, стоит быть внимательными к своему здоровью. О допустимых нагрузках и других рекомендациях расскажет лечащий врач, а безопасные занятия с учетом возраста и здоровья пациента можно организовать в залах ЛФК под контролем врачей и инструкторов медицинского центра.

Выяснить причины повышенного холестерина:

Работа многих органов и систем взаимосвязана, поэтому комплексное обследование врач порекомендует еще при первом обращении. Однако низкая эффективность терапии — веский повод сделать это, даже если первоначально пациент отказался от комплексной диагностики.

Повышенная выработка холестерина может быть следствием ряда заболеваний:

патологий щитовидной железы;

сахарного диабета;

заболеваний печени и поджелудочной железы;

хронических заболеваний почек.

Если принять меры для их лечения, можно добиться и снижения уровня холестерина, и уменьшения рисков сердечно-сосудистых заболеваний.