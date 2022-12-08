Способы улучшить работу мозга природными ноотропами

Ноотропы — вещества, которые улучшают память, внимание, когнитивные навыки и работоспособность мозга.

Кофеин:

Кофеин оказывает стимулирующее действие на психику путем блокирования аденозиновых рецепторов в мозге, снижает концентрацию вещества, накапливающегося при усталости. Как результат — после крепкого чая, #кофе или других напитков с кофеином проходит сонливость, улучшается концентрация внимания, скорость реакции и принятия решений.

Многое индивидуально, но в среднем для получения таких эффектов нужно выпить от 40 до 300 мг кофеина. В одной чашке свежесваренного кофе (200 мл) содержится около 100 мг кофеина и около 50 мг кофеина — в черном чае.

L-тианин:

Это аминокислота, которая содержится в черном и зеленом чае. Ряд исследований показывает, что прием 200 мг L-тианина способствует снятию нервного напряжения, расслаблению при сохранении умственной сосредоточенности, а 50 мг — дозировка, которая усиливает альфа-ритмы в мозге, что предположительно связано с творчеством.

L-тианин содержится в чашке чая (20 мг на чашку) или в концентрированной форме в БАДах. Советуем принимать только после консультации с врачами.

Глицин:

Глицин — аминокислота, которая необходима для выработки коллагена, участвует в обмене веществ, влияет на работу мозга и сердечно-сосудистой системы. Ряд данных говорит о том, что глицин не только оказывает успокоительное действие, но и улучшает способность к запоминанию, повышает работоспособность.

Глицин в естественной форме содержится в продуктах с высоким содержанием белка: в мясе, рыбе, яйцах, бобовых, кисломолочных продуктах.

Гингко билоба:

Доказательная медицина не рассматривает препараты с экстрактом листьев растения как лекарство. Но большое количество исследований говорит о том, что прием не менее шести недель БАДов с гингко билоба оказывают положительное влияние на память, когнитивные навыки. Есть перспективные данные и в отношении улучшений работы мозга у людей пожилого возраста. Но прием препаратов лучше согласовать с врачом.

Куркумин:

Вещество, которое содержится в куркуме (корне желтого цвета, напоминающем имбирь). Куркумин не только вкусная специя, но и полезное вещество, которое снижает уровень сахара в крови, обладает антивоспалительным эффектом. А еще он повышает выработку дофамина и серотонина, что позволяет почувствовать себя счастливым, уменьшает депрессию.

Женьшень:

Один из самых перспективных ноотропов. Ряд исследований продемонстрировал, что даже однократный прием 200 мг порошка из корня женьшеня помогает лучше справляться с математическими задачами. В то же время отмечается и эффект привыкания, поэтому нужны еще исследования о том, как скажется на нас долгосрочный прием женьшеня.

Родиола розовая:

Вещества, содержащиеся в родиоле розовой (или золотом корне), помогают справляться со стрессом и улучшают настроение. Клинических исследований, подтверждающих эффективность и безопасность применения растения, пока нет.

Готу кола:

Центелла азиатская (или готу кола) — одно из перспективных растений в качестве ноотропов. В нем вещества, которые имеют широкий спектр действия, в том числе обеспечивают выброс ацетилхолина (нейромедиатора, управляющего скоростью распространения нервных импульсов в мозге). По результатам исследований на животных, прием добавок с готу колой способствует улучшению памяти. Ждем дальнейших клинических исследований.