Врачи рассказали, что такое сердечная астма и почему она угрожает жизни

Сердечная астма — так называется приступ тяжелой одышки, удушья, который возникают на фоне инфаркта, гипертонического криза, сердечно-сосудистых заболеваний.

Сердечная астма — это не отдельное заболевание, а один из симптомов сердечно-сосудистых заболеваний, приводящих к развитию сердечной недостаточности. Возникает из-за отека легочной ткани, появляющегося на фоне застоя и избытка крови в малом круге кровообращения, когда из-за повышенного давления частички крови проникают в межклеточное пространство альвеол и наполняют их жидкостью.

Сердечная астма — явный симптом того, что в работе сердца есть проблемы.

Факторами риска и причинами возникновения приступа могут быть:

ишемическая болезнь сердца;

инфаркт;

миокардит;

постинфарктный или постмиокардический кардиосклероз;

аритмии;

тромбы в сердце;

опухоль (миксома);

врожденные или приобретенные пороки сердца;

артериальная гипертензия;

аневризмы сосудов;

ухудшение коронарного кровоснабжения при стенокардии;

резкое и значительное увеличение нагрузки, которое превышает возможности резервов миокарда — это может происходить при больших физических нагрузках, сильных стрессах.

В момент приступа могут возникать:

сильная одышка, чувство удушья, дыхание со свистом, булькающими звуками — человеку легче дышать в положении сидя и с опущенными ногами;

повышенная потливость;

резко возникшая бледность, синева кожи;

одышка;

приступ мучительного кашля;

учащенный пульс — больше 100 ударов в минуту;

чувство страха — сильный страх смерти, приступ паники.

Как отличить сердечную астму от панической атаки?

Состояния действительно похожи по ряду симптомов. Но при сердечной астме есть реальные нарушения в силе сердечных сокращений, происходит накопление жидкости в легких. Характерный признак — «булькающее», громкое дыхание со свистом, которое хорошо слышно даже без фонендоскопа, бледность и синюшность кожи. Пациенту сложно вдохнуть. Состояние ухудшается в положении лежа, облегчение чувствуется в положении сидя.

Сердечная астма возникает на фоне уже имеющихся сердечно-сосудистых заболеваний, пациент знает о своих заболеваниях и может связать состояние с сердечными патологиями.

Что делать при сердечной астме:

В момент приступа пациенту нужна срочная медицинская помощь — есть риск отека легких и угрозы жизни. Нужно вызвать неотложную помощь, обеспечить человеку доступ свежего воздуха и удобное положение тела (сидя, с наклоном туловища вперед).

Меры профилактики в дальнейшем направлены на улучшение работы сердца, нормализацию артериального давления, предотвращение отека легких. Для этого необходима своевременная диагностика и лечение заболеваний, которые вызывают приступ астмы и нарушают работу сердца. Для этого кардиолог дает индивидуальные рекомендации по методам диагностики и назначает лечение.