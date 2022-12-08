Врачи рассказали, что такое сердечная астма и почему она угрожает жизни
Сердечная астма — так называется приступ тяжелой одышки, удушья, который возникают на фоне инфаркта, гипертонического криза, сердечно-сосудистых заболеваний.
Сердечная астма — это не отдельное заболевание, а один из симптомов сердечно-сосудистых заболеваний, приводящих к развитию сердечной недостаточности. Возникает из-за отека легочной ткани, появляющегося на фоне застоя и избытка крови в малом круге кровообращения, когда из-за повышенного давления частички крови проникают в межклеточное пространство альвеол и наполняют их жидкостью.
Сердечная астма — явный симптом того, что в работе сердца есть проблемы.
Факторами риска и причинами возникновения приступа могут быть:
ишемическая болезнь сердца;
инфаркт;
миокардит;
постинфарктный или постмиокардический кардиосклероз;
аритмии;
тромбы в сердце;
опухоль (миксома);
врожденные или приобретенные пороки сердца;
артериальная гипертензия;
аневризмы сосудов;
ухудшение коронарного кровоснабжения при стенокардии;
резкое и значительное увеличение нагрузки, которое превышает возможности резервов миокарда — это может происходить при больших физических нагрузках, сильных стрессах.
В момент приступа могут возникать:
сильная одышка, чувство удушья, дыхание со свистом, булькающими звуками — человеку легче дышать в положении сидя и с опущенными ногами;
повышенная потливость;
резко возникшая бледность, синева кожи;
одышка;
приступ мучительного кашля;
учащенный пульс — больше 100 ударов в минуту;
чувство страха — сильный страх смерти, приступ паники.
Как отличить сердечную астму от панической атаки?
Состояния действительно похожи по ряду симптомов. Но при сердечной астме есть реальные нарушения в силе сердечных сокращений, происходит накопление жидкости в легких. Характерный признак — «булькающее», громкое дыхание со свистом, которое хорошо слышно даже без фонендоскопа, бледность и синюшность кожи. Пациенту сложно вдохнуть. Состояние ухудшается в положении лежа, облегчение чувствуется в положении сидя.
Сердечная астма возникает на фоне уже имеющихся сердечно-сосудистых заболеваний, пациент знает о своих заболеваниях и может связать состояние с сердечными патологиями.
Что делать при сердечной астме:
В момент приступа пациенту нужна срочная медицинская помощь — есть риск отека легких и угрозы жизни. Нужно вызвать неотложную помощь, обеспечить человеку доступ свежего воздуха и удобное положение тела (сидя, с наклоном туловища вперед).
Меры профилактики в дальнейшем направлены на улучшение работы сердца, нормализацию артериального давления, предотвращение отека легких. Для этого необходима своевременная диагностика и лечение заболеваний, которые вызывают приступ астмы и нарушают работу сердца. Для этого кардиолог дает индивидуальные рекомендации по методам диагностики и назначает лечение.
Опубликовано: Ангелина Крент
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