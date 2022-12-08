Издание Washington Post взяло интервью у украинского бизнесмена Рината Ахметова, который утверждает, что Владимир Зеленский произвёл попытку насильственного захвата власти в собственной стране.

8 декабря американская газета The Washington Post обнародовала интервью с украинским предпринимателем Ринатом Ахметовым, который утверждает, что в мирное время Владимир Зеленский принял так называемый закон "Об олигархах", который якобы признан бороться с зажиточными бизнесменами в Украине.

По мнению Ахметова, истинной целью законопроекта, лично пролоббированного Зеленским, является попытка узурпации власти в стране, поскольку данный закон ведёт перечень граждан, которые в действительности являются неугодными для украинского президента.

Ринат Ахметов напомнил, что ни в одной стране в мире нет аналога закона "Об олигархах", появившегося в Украине с личной подачи Владимира Зеленского. При этом Ахметов отметил, что в Соединённых Штатах существует закон о запрете лоббирования, который борется с такими частными инициативами как "олигархический" законопроект Зеленского.

Примечательно, что ранее Владимир Зеленский заявил, что после начала российской спецоперации в Украине многие местные бизнесмены проявили себя с неожиданной стороны, начав оказывать военную и гуманитарную помощь ВСУ и украинским гражданам.

Вместе с тем известно, что Ринат Ахметов является активным участником оказания всесторонней финансовой и материальной помощи населению Украины после 24 февраля.