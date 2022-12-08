Знаменитый шеф-повар Константин Ивлев по дороге на каток сломал руку

Кулинар выложил фото с травмированной рукой в бондаже и даже поделился со своими подписчиками рентген-снимками.

Известный российский шеф-повар Константин Ивлев по дороге на каток сломал руку и сам сообщил об этом в своем Telegram-канале.

Телеведущий в подтверждение опубликовал кадры с травмированной рукой в бондаже, а потом поделился со своими подписчиками и рентген-снимками. «Вот так, ехал на каток, и не доехал», — написал ведущий.

Однако Константин заверил фанатов, что не стоит о нем беспокоиться, он прекрасно себя чувствует.

Телеведуший и шеф-повар Константин Ивлев широко известен в том числе по кулинарным программам на канале «Пятница!». Знаменитый шеф-повар снимался в шоу «Битва шефов», «На ножах», «Адская кухня», «Адский шеф» и других.

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